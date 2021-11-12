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12 ноя 2021

Камеры фотофиксации станут мобильными

Камеры фотофиксации станут мобильными

На дорогах Москвы выезжают экипажи ЦОДД, на машинах которых установлены специальные камеры. Служебные автомобили будут передвигаться в потоке, дабы выявлять нарушения максимально оперативно

Конструкция автомобиля достаточно проста – в балку проблесковых маячков интегрированы от четырех до шести камер, которые обеспечивают круговой обзор. В салоне, соответственно, стоит все остальное оборудование, включая мониторы.  В данный момент мобильных экипажей фиксации всего два – они работают на Киевском шоссе и отслеживают соблюдение скоростных ограничений.

В ЦОДД сообщают, что камеры являются высокоточными, а погрешность измерений не превышает одного километра. Позже функционал экипажей будет расширен – они начнут фиксировать движение по выделенным полосам и нарушения режима парковки.  В перспективе активируют функционал распознавания марки и модели автомобиля для поиска разыскиваемых транспортных средств. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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