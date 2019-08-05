Камеры начали фиксировать среднюю скорость между Москвой и Казанью

В России на трех автомобильных дорогах федерального значения между Москвой и Казанью начала работать система непрерывного контроля скорости. Камеры установили на трассах: Москва — Уфа, Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск

«100 приборов, работающих в автоматическом режиме, контролируют 290 участков автодорог общей протяженностью более 900 километров», — отмечается в сообщении местных СМИ. Говоря простым языком, на дорогах работает объединённая сеть датчиков, которые непрерывно контролируют скорость на всем маршруте. Это означает, что у водителей не будет возможности сбросить скорость перед камерой, чтобы потом снова разогнаться.

К слову, в июле первая камера, фиксирующая нарушения средней скорости движения, начала работать и в Подмосковье. Комплекс охватывает участок с 52-го по 56-й км в Сергиево-Посадском городском округе.