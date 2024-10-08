Камеры научатся распознавать автомобили без ОСАГО уже в следующем году

Стало известно, что с 1 марта 2025 года дорожные камеры смогут фиксировать автомобили, водители которых не оформили полис ОСАГО. Тестирование будет проходить в течение года, а нарушители получат предупреждения на “Госуслуги” без денежного наказания

Системы видео и фото фиксации смогут распознавать и сопоставлять номера с имеющейся базой данных страхования. Если соответствующий регистрационный знак автомобиля не окажется привязанным к полису, то владелец на следующий день получит на “Госуслуги” письмо с предупреждением о нарушении. Это позволит исключить возможность отправки ошибочного письма и выписки штрафа без основания. По предположениям ГИБДД, такая рассылка позволит снизить число нарушителей, которых в стране насчитывается около 7-10%.

В случае если эксперимент будет проходить удачно и без серьезных проблем в работе, то срок проведения такого тестирования могут сократить. Данная мера звучит достаточно серьезно, учитывая недавние новости о повышение наказания за отсутствие ОСАГО до 5000 рублей. При этом, необходимо будет исключить на техническом и законодательном уровне возможность выписки штрафа больше одного раза в день.