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23 окт 2020

Камеры научились выявлять грузовики, которые объезжают «Платон»

Камеры научились выявлять грузовики, которые объезжают «Платон»

В России открыли борьбу с водителями грузовиков, которые избегают трасс, контролируемых системой «Платон». Они прокладывают путь через подмосковные города и поселки. Об этом заявил замминистра транспорта Подмосковья Игорь Королев

Он отметил, что борьба с нарушителями началась после обращений жителей. «Гражданам не нравится, когда мимо их домов постоянно ездят тяжелые грузовики. Большегрузы пытаются через населенные пункты объехать федеральные дороги, чтобы не платить за «Платон». Из-за этого наносится дополнительный вред региональной сети», — цитирует Королева «Коммерсантъ».

Для фиксации уклонистов применяется технология, напоминающая систему измерения средней скорости движения на участке дороги. На въезде в поселок или город устанавливается знак «Движение грузовых автомобилей запрещено», на выезде — знак, отменяющий запрет (ограничение распространяется на грузовики массой от семи тонн). Система рассчитывает время, необходимое для проезда поселка или города без остановки: если водитель уложился в него или проехал быстрее, владельцу транспортного средства придет штраф 500 рублей за транзитный проезд. Если грузовик задержался в городе, например, привез товары и разгружался у магазина, камера его проигнорирует.

Грузовики вынуждены ехать через населенные пункты из-за дефицита объездных дорог, рассказал координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко. «Мало кому доставляет удовольствие проезд по населенным пунктам и стояние у светофоров. При наличии путей объезда никто соваться в поселки не будет. Если объезда нет, а это довольно частая ситуация для Московской области, делать крюк в 50-100 км никто не станет, все поедут через город», — заявил он.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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