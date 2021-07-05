Канада уничтожает «традиционные» машины

С 2035 года в Канаде будут полностью прекращены продажи автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем

Скорее всего, страна будет переходить на зеленые рельсы очень «резко». Дело в том, что на данный момент электромобили занимают лишь три процента от всего автопарка Канады. Более того, запрет будет касаться не только легковушек, но и малотонажных грузовиков! Впрочем, крупная техника, по прежнему, остается «вне времени» и «зеленые инициативы» их не касаются.

Собственно, у страны есть четырнадцать лет на исполнение всех планов. Власти страны заявляют, что готовы направлять в отрасль электрического транспорта серьезные инвестиции и создавать льготные условия для владельцев электромобилей. Заметим, что страна также хочет достичь нулевого уровня выбросов, правда, уже к 2050 году.