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5 июл 2021

Канада уничтожает «традиционные» машины

Канада уничтожает «традиционные» машины

С 2035 года в Канаде будут полностью прекращены продажи автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем

Скорее всего, страна будет переходить на зеленые рельсы очень «резко». Дело в том, что на данный момент электромобили занимают лишь три процента от всего автопарка Канады. Более того, запрет будет касаться не только легковушек, но и малотонажных грузовиков! Впрочем, крупная техника, по прежнему,  остается «вне времени» и «зеленые инициативы» их не касаются.

Собственно, у страны есть четырнадцать лет на исполнение всех планов.  Власти страны заявляют, что готовы направлять в отрасль электрического транспорта серьезные инвестиции и создавать льготные условия для владельцев электромобилей. Заметим, что страна также хочет достичь нулевого уровня выбросов, правда,  уже к 2050 году.

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