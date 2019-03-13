Карманный американец

Шпионы поймали новый компактный кроссовер Ford на базе городского хэтчбека Fiesta, который должен заменить провальный Ecosport и составить конкуренцию Nissan Juke

На снимках можно разглядеть, что автомобиль будет выполнен в стилистике кросс-купе. На это намекает покатая линия крыши. Кроме того, Ford отказался от массивной двери багажника, открывающейся вбок, и на новом автомобиле будет стоять обычная подъемная дверь. К слову, стилистически во многом автомобиль будет пересекаться с моделью Fiesta, на которой и базируется новый кроссовер. Между тем, в компании заявляют, что автомобиль будет просторнее предшественника, получит вместительный по меркам класса багажник и более качественную отделку.

Что касается двигателей, то новый компактный внедорожник Ford, по мнению экспертов, почти наверняка будет оснащаться новейшей линейкой малообъемных моторов, состоящей из 3-цилиндровых турбированных бензиновых агрегатов EcoBoost объемом 1 л, а также 1,5-литровым 4-цилиндровым дизелем. Моторы будут работать в паре либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 6-ступенчатым автоматом.