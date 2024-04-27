Казахстанская компания выкупила долю марки Aurus

Стало известно, что российская группа “Соллерс” продала свои 0,5% доли в Aurus казахстанской компании “Хит Моторз Рус” тем самым, выйдя из состава собственников российского премиального бренда

Однако отмечается, что “Соллерс” останется индустриальным партнером проекта и продолжит осуществлять сварку и окраску кузовов для моделей Aurus. Ключевым владельцем ООО “Аурус” остается ФГУП НАМИ, которой принадлежит 63,5% предприятия. Оставшиеся 36% находятся во владении арабского фонда Tawazun из ОАЭ. Напомним, что арабы проинвестировали 110 млн. евро в 2019 году в обмен на соответствующую долю в российской компании.

ООО “Хит Моторз Рус” была зарегистрирована в Москве в 2022 году и на 99% принадлежит казахстанскому ТОО “ХАЙ ЕНД АССЕМБЛИ ТЕХНОЛОЖЕС МОТОРС”. Оставшийся 1% принадлежит Хансу Петеру Мозеру, который также является и генеральным директором завода “Москвич”.