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27 апр 2024

Казахстанская компания выкупила долю марки Aurus

Казахстанская компания выкупила долю марки Aurus

Стало известно, что российская группа “Соллерс” продала свои 0,5% доли в Aurus казахстанской компании “Хит Моторз Рус” тем самым, выйдя из состава собственников российского премиального бренда

Однако отмечается, что “Соллерс” останется индустриальным партнером проекта и продолжит осуществлять сварку и окраску кузовов для моделей Aurus. Ключевым владельцем ООО “Аурус” остается ФГУП НАМИ, которой принадлежит 63,5% предприятия. Оставшиеся 36% находятся во владении арабского фонда Tawazun из ОАЭ. Напомним, что арабы проинвестировали 110 млн. евро в 2019 году в обмен на соответствующую долю в российской компании.  

ООО “Хит Моторз Рус” была зарегистрирована в Москве в 2022 году и на 99% принадлежит казахстанскому ТОО “ХАЙ ЕНД АССЕМБЛИ ТЕХНОЛОЖЕС МОТОРС”. Оставшийся 1% принадлежит Хансу Петеру Мозеру, который также является и генеральным директором завода “Москвич”. 

При написании новости использовалась информация:
interfax

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