Каждый пятый водитель в России хочет владеть электрокаром

Около 20% российских автовладельцев хотят пересесть на электрические автомобили, которые привлекают их внешним видом и экономичностью

Но по настоящему интересны детали этого факта. Так, например, желание перехода на «зеленый» автомобиль пропорционально увеличивается с ростом достатка. Иначе говоря, среди тех, кто зарабатывает до тридцати тысяч рублей, всего девять процентов желающих сесть на «электричку». Зарплата превышает отметку в тридцать – вырастает и доля желающих – до двадцати двух процентов.

Напомним, что во многих городах для владельцев электромобилей предлагаются интересные льготы вроде освобождения от транспортного налога или бесплатной парковки на платных городских стоянках.