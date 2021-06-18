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18 июн 2021

Каждый пятый водитель в России хочет владеть электрокаром

Каждый пятый водитель в России хочет владеть электрокаром

Около 20% российских автовладельцев хотят пересесть на электрические автомобили, которые привлекают  их внешним видом и экономичностью

Но по настоящему интересны  детали этого факта. Так, например, желание перехода на «зеленый» автомобиль пропорционально увеличивается с ростом достатка. Иначе говоря, среди тех, кто зарабатывает до тридцати тысяч рублей, всего девять процентов желающих сесть на «электричку». Зарплата превышает отметку в тридцать – вырастает и доля желающих – до двадцати двух процентов.

Напомним, что  во многих городах  для владельцев электромобилей предлагаются интересные льготы вроде освобождения от транспортного налога или бесплатной парковки на платных городских стоянках.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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