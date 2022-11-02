Kia собирается организовать производство электрокаров в 2025 году

Группа Hyundai Motor решила наладить производство полностью электрических машин под маркой Kia, адресованных европейскому рынку, на заводе в Словакии.

Сейчас на этом предприятии впускают ровно три модели – Ceed, Xceed и кроссовер Sportage, причем в случае последнего в Словакии осуществляется и сборка гибридных версий. Также Kia предлагает в Европе три электромобиля, причём всё это кроссоверы: производные топливных Soul и Niro, а также чисто электрический EV6, построенный на специальной платформе для батарейных моделей.

В начале нынешней весны Kia в очередной раз скорректировала планы по электрификации товарной линейки, пообещав выкатить к 2027 году 14 батарейных машин. Ближайшая новинка - крупный вседорожник EV9, дебют которого состоится во второй половине следующего года.