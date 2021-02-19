Кибернетические пираты захватили Kia и требуют от нее биткоины

Клиенты марки в США столкнулись с серьезными багами при использовании фирменных сайтов. Поговаривают, что это произошло из-за кибернетической атаки

Хакеры вырубили все – сервера, дилерские порталы, онлайн-серверы, включая «облака» с системами удаленного доступа автомобиля. Вместе с тем, они похитили и целую кучу массивов с данными. Более того, пираты начинают требовать многомилионный выкуп, правда эти миллионы надо выплатить не в обычном формате.

Дело в том, что хакеры требуют с компании… биткоины! 404 штуки, что является эквивалентом суммы в двадцать миллионов долларов. Кстати, обратите внимание на число – оно выбрано не случайно. Это своеобразного рода троллинг - под обозначением «404» вылетает ошибка, когда тот или иной сайт не работает.