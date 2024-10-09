Китай вводит ответные повышенные таможенные тарифы против ЕС

Правительство Китая увеличивает таможенные пошлины на европейские люксовые бренды, в их число вошли премиальные автомобильные марки. Это стало ответной реакцией Пекина на повышение таможенных пошлин в ЕС на китайские электромобили

На данным момент, правительство рассматривает это в качестве временной меры, с расчетом на дальнейшее урегулирование торгового конфликта. Таможенные тарифы будут подняты от 30,6% до 39% на все товары европейских люксовых брендов и вступят в силу с этой пятницы. Согласно официальному сообщению, данное решение было принято для защиты местных производителей от влияния европейских брендов.

Еврокомиссия уже заявила, что оспорит решение китайского правительства во Всемирной торговой организации (ВТО), назвав его “злоупотреблением” мер по защите торговли. Многие европейские люксовые бренды также опасаются катастрофических последствий для отрасли. Под удар попадают и значительная часть автомобилей с двигателями большого объема произведенных на территории ЕС. При этом речь идет не только об узком сегменте суперкаров, но также премиальных автомобилях марок Mercedes-Benz, BMW и так далее. Германия ранее уже предрекала подобные ответные меры со стороны Пекина, которые в итоге приведут к торговой войне.