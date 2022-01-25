Китайцы подали в суд на Renault

Китайская компания Human Horizons, выпускающая электромобили под брендом HiPhi, подала в суд на фирму Renault. Китайцев смущает логотип.
Обе эмблемы – это круг перечеркнутый чертой, правда, в случае с Renault он повернут на 45 градусов вправо. Собственно, китайцы подозревают французов в плагиате. Косвенно это подтверждается тем, что HiPhi запатентовали свой логотип в 2019 году, а Renault – лишь летом прошлого года.
По некоторым данным, судебное разбирательство идет уже в полную силу. Впрочем, есть информация о том, что в Германии иск остался неудовлетворенным после апелляции со стороны французского автопроизводителя. Правда, китайцы подали иск сразу в нескольких странах Европы, так что может быть у них есть призрачный шанс на успех.