Китайцы подали в суд на Renault

Китайская компания Human Horizons, выпускающая электромобили под брендом HiPhi, подала в суд на фирму Renault . Китайцев смущает логотип.

Обе эмблемы – это круг перечеркнутый чертой, правда, в случае с Renault он повернут на 45 градусов вправо. Собственно, китайцы подозревают французов в плагиате. Косвенно это подтверждается тем, что HiPhi запатентовали свой логотип в 2019 году, а Renault – лишь летом прошлого года.