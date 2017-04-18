Молодая китайская компания Iconiq Motors привезла на автосалон в Шанхай концепт минивэна Iconiq 7 с электрической силовой установкой

В принципе, его внешность была рассекречена еще в прошлом году, но сейчас представители Iconiq рассказали подробности о серийной версии этой машины, производство которой начнется в 2019 году.

Дизайн минивэна создавался в содружестве с ливанской компанией W Motors, которая создала первый арабский суперкар Lykan Hypersport. Платформу и силовую установку разработала канадская Magna, которая является ведущим мировым производителем автокомпонентов.

Минивэн длиной чуть меньше пяти метров (колесная база — 3000 мм) оснащен электрической силовой установкой мощностью 224 л.с. Запас хода на одной зарядке составляет 400 километров, однако, уже через два года после начала производства Iconiq планирует модернизировать и двигатель и батареи минивэна.

Iconiq 7 будет выпускаться в трех вариантах: недорогом Entry, промежуточном Premium и топовом Luxury, салон которой рассчитан на четырех пассажиров и отделан самыми дорогими материалами.

В 2023 году Iconiq 7 должен получить полностью автономную систему вождения.