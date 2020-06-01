Китайцы скопировали Suzuki Jimny и превратили его в электромобиль

Китайская компания Hunan Hengrun Automobile, которая специализируется на выпуске грузовиков, готовит к производству маленький внедорожник, получивший внутризаводской индекс A0

Да, размерами и внешностью он напоминает Jimny и старый Mitsubishi Pajero IQ. Но прямого "слизывания" здесь нет , так как китайский внедорожник не только меньше, но и легче Suzuki Jimny: 1020 против 1090 килограммов. В список оборудования входит светодиодная оптика, цифровая приборная панель и большой планшет мультимедийной системы.

А еще этот внедорожник является электрическим. Hengrun A0 оснащён электромотором мощностью всего 42 л.с., и его максимальная скорость не превышает 102 км/ч. Зато дальность хода без подзарядки составляет неплохие 352 километра. Есть ли у него полный привод — не уточняется.