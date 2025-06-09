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9 июн 2025

Китайская компания Nio станет поставщиком аккумуляторов для суперкаров McLaren

Китайская компания Nio станет поставщиком аккумуляторов для суперкаров McLaren
Автор фото: из открытых источников

Китайский производитель электромобилей Nio начнет поставлять батареи британской марки McLaren. Речь идет о разработке и выпуске аккумуляторов для гибридных силовых установок

Проект стал возможен благодаря стратегическому инвестору – государственному фонду Абу-Даби CYVN Holdings. В 2023 году фонд вложил в Nio 3,3 млрд долларов, став крупнейшим акционером китайской компании, а в 2024-м подписал соглашение о покупке 100% доли автомобильного бизнеса McLaren. Этот альянс открыл возможности для глубокой технологической интеграции между брендами.

По информации китайских СМИ, первые аккумуляторные блоки объемом около 10 кВт*ч будут поставлены McLaren уже в ближайшие месяцы. Масштабное производство намечено на следующий год. Кроме того, Nio возобновляет ранее замороженный проект по созданию 120-киловатной батареи, которая изначально предназначалась для флагманского седана Nio ET9.

При написании новости использовалась информация:
cnevpost

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