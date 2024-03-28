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28 мар 2024

Китайская марка Xpeng выходит на рынок Германии

Китайская марка Xpeng выходит на рынок Германии
Автор фото: фирма-производитель

На данный момент модельный ряд компании Xpeng в Германии представлен двумя моделями - флагманским кроссовером G9 и седаном P7. Продажи стартуют в мае 2024 года

Стандартная заднеприводная версия Xpeng G9 будет оснащаться одним электромотором мощностью 308 л.с. Емкость аккумулятора - 78 кВт*ч или 98 кВт*ч в зависимости от комплектации. Запас хода - 570 и 720 км соотвественно. Полноприводная модификация получила два электродвигателя суммарной мощностью 543 л.с. Такой версии положена батарея на 98 кВт*ч с запасом хода в 650 км.

Заднеприводный P7 будет продаваться с одним электродвигателем мощностью 276 л.с. и батарей на 64,4 кВт*ч или 84,2 кВт*ч. Запас хода - 550 и 702 км. Однако седан предложен и с полным приводом с двумя электродвигателями суммарной мощностью 430 л.с. Емкость аккумулятора - 84,2 кВт*ч. Запас хода - 562 км.

Таким образом, Германия становится пятой страной в Европе после Норвегии, Нидерландов, Швеции и Дании, где официально будут доступны к покупке автомобили марки Xpeng.
 

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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