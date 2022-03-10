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10 мар 2022

Китайские автомобили, продающиеся в России, оценят в юанях

Китайские автомобили, продающиеся в России, оценят в юанях

Китайские автопроизводители начинают возобновлять поставки автомобилей в Россию, однако, есть информация, что ценообразование на них будет изменено.

Несколько отечественных Telegram-каналов сообщают, ссылаясь на местных дилеров, что машины будут продавать по цене, привязанной к текущему курсу юаня. Да, вы не ослышались – не доллара, а юаня.  Если говорить о конкретных цифрах, то популярный кроссовер Geely Coolray будет оцениваться более чем в два миллиона рублей. При этом  по состоянию на конец января, Coolray стоил по официальным данным от 1 471 990 рублей.

Любопытно, но автопроизводитель не дает никаких официальных комментариев на предмет привязки цен к курсу китайской валюты, при этом все прайс-листы с официального сайта  убраны.  Всю стоимость предлагают уточнять непосредственно у дилеров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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