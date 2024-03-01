Китайские автомобили угрожают безопасности США

Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден, отметив, что автомобили Поднебесной могут собирать конфиденциальные данные американских граждан и информацию о критически важных объектах инфраструктуры страны

В связи с этим, президент объявил о начале расследования данной проблемы, которая может угрожать национальной безопасности США. По мнению Байдена, собранная информация с автомобилей направляется напрямую в правительство КНР. Более того, он считает, что Китай может напрямую воздействовать на свои автомобили и выводить их из строя при необходимости.

Безусловно, за всем этим стоят прагматические цели, ведь более дешевые китайские автомобили угрожают занять доминирующую позицию на рынке США. Это сильно отразится не только на продажах американских авто, но и на всей индустрии в целом.