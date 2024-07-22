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22 июл 2024

Дональд Трамп пригрозил пошлинами на китайские автомобили в размере до 200%

Дональд Трамп пригрозил пошлинами на китайские автомобили в размере до 200%

Бывший президент и нынешний кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на ввозимые в США китайские автомобили в размере от 100 до 200%

Соответствующий закон будет предложен правительству в случае его избрания на пост президента США. Также Трамп пообещал отменить постановление Байдена о том, что к 2032 году в США большинство продаваемых автомобилей должны быть электрокарами. Отмечается, что это позволит обезопасить американскую автомобильную промышленность от ввозимых в страну более дешевых “китайцев” не только из самой КНР, но и из соседней Мексики.

Однако с другой стороны, Трамп приветствует строительство заводов китайских компаний в Соединенных Штатах. Также это касается переноса производства из Мексики в США. Те китайские компании, которые не поддержат соответствующую инициативу, будут подвержены повышенному налоговому обложению.

При написании новости использовалась информация:
bloomberg

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