Дональд Трамп пригрозил пошлинами на китайские автомобили в размере до 200%

Бывший президент и нынешний кандидат в президенты Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на ввозимые в США китайские автомобили в размере от 100 до 200%

Соответствующий закон будет предложен правительству в случае его избрания на пост президента США. Также Трамп пообещал отменить постановление Байдена о том, что к 2032 году в США большинство продаваемых автомобилей должны быть электрокарами. Отмечается, что это позволит обезопасить американскую автомобильную промышленность от ввозимых в страну более дешевых “китайцев” не только из самой КНР, но и из соседней Мексики.

Однако с другой стороны, Трамп приветствует строительство заводов китайских компаний в Соединенных Штатах. Также это касается переноса производства из Мексики в США. Те китайские компании, которые не поддержат соответствующую инициативу, будут подвержены повышенному налоговому обложению.