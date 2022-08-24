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24 авг 2022

Китайские автомобили захватывают каршеринг

Китайские автомобили захватывают каршеринг

Яндекс Драйв пополнил автопарк четырьмя новыми моделями - все машины, являются популярными китайскими кроссоверами марок Haval, Geely и Chery

Если говорить о моделях конкретнее, то на выбор предлогаются Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro. Эти три кроссовера доступны пользователям старше 26 лет со стажем более шести лет. Что касается Geely Coolray, то к нему требования ниже - за руль смогут сесть водители старше 21 года, чей стаж превышает два года.

Комплектации всех новинок предусматривают мультимедийные системы с дисплеями диагональю от 10 до 12,3 дюйма, большинство автомобилей оборудовано круиз- и климат-контролем. Отметим, что совсем скоро автомобили будут доступны не только в Москве, но и в Сочи.

При написании новости использовалась информация:
Яндекс.Драйв

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