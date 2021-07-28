Китайский Aurus попал в объективы шпионов

Китай – замечательная страна. Здесь у всего есть свой аналог – даже отечественный Aurus превратился здесь в Hongqi

Конечно же, мы утрируем - обе марки объединяет лишь концепция – создавать автомобили для элиты и государственных деятелей, но Hongqi существует уже достаточно давно – первые автомобили марки увидели свет еще в 1958 году, когда «Аурусов» еще в проекте даже не существовало. К слову, название марки переводится как «Красное знамя», что лишний раз подтверждает назначение машин.

Поговорить про «Хунцы» мы решили не просто так. Дело в том, что недавно в объективы шпионов попал новый флагман марки – модель N701. Удивительно, но автомобиль очень похож на Rolls-Royce. Впрочем, когда узнаешь имя шеф-дизайнера проекта, то все сомнения уходят. Дело в том, что машину создавала команда дизайнеров под руководством Джайлса Тейлора, который долгое время работал в Rolls-Royce на том же посту – отсюда и схожесть черт. Что касается технических характеристик, то по предварительным данным машину оснастят турбомотором V8.