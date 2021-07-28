Автомобильный портал Motorpage
28 июл 2021

Китайский Aurus попал в объективы шпионов

Китайский Aurus попал в объективы шпионов

Китай – замечательная страна. Здесь у всего есть свой аналог – даже отечественный Aurus превратился здесь в Hongqi

Конечно же, мы утрируем - обе марки объединяет лишь концепция – создавать автомобили для элиты и государственных деятелей, но Hongqi существует уже достаточно давно – первые автомобили марки увидели свет еще в 1958 году, когда «Аурусов» еще в проекте даже не существовало. К слову, название марки переводится как «Красное знамя», что лишний раз подтверждает назначение машин.

Поговорить про «Хунцы» мы решили не просто так. Дело в том, что недавно в объективы шпионов попал новый флагман марки – модель N701. Удивительно, но автомобиль очень похож на Rolls-Royce. Впрочем, когда узнаешь имя шеф-дизайнера проекта, то все сомнения уходят. Дело в том, что машину создавала команда дизайнеров под руководством Джайлса Тейлора, который долгое время работал в Rolls-Royce на том же посту – отсюда и схожесть черт. Что касается технических характеристик, то по предварительным данным машину оснастят турбомотором V8.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
SsangYong

SsangYong анонсировал новый кроссовер

28 июля 2021
Land Rover Defender

Land Rover Defender превратили в раллийный болид

28 июля 2021
Chevrolet Camaro (2019)

Chevrolet Camaro будет заменен электрическим седаном

28 июля 2021
Lamborghini Aventador Era

Арабские эмираты попрощались с Lamborghini Aventador при помощи тюнинга

28 июля 2021

Изучение ПДД могут включить в школьную программу

28 июля 2021
Volkswagen Amarok W580X

Volkswagen Amarok подготовят к серьезному бездорожью

28 июля 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Toyota Land Cruiser Prado - toyota land cruiser prado (2017) как лекарство от страха Тест драйв
28 июля 2021

Toyota Land Cruiser Prado
"Toyota LC Prado как лекарство от страха"
KIA XCeed - kia xceed (2020) провоцирует на неожиданную откровенность
Тест драйв
26 июля 2021

KIA XCeed
"KIA XCeed провоцирует на неожиданную откровенность"
Hyundai Santa Fe - hyundai santa fe (2021) мысль семейная
Тест драйв
23 июля 2021

Hyundai Santa Fe
"Мысль семейная"
Mazda CX-30, Subaru XV - сравнительный тест subaru xv и mazda cx-30 презенты от барменов
Сравнительный тест
21 июля 2021

Mazda CX-30, Subaru XV
"Презенты от барменов"

Написано новостей:

2 8 7 3 7