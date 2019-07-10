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10 июл 2019

Китайский дефибриллятор для SAAB

Китайский дефибриллятор для SAAB

Шведская компания NEVS, владеющая активами обанкротившегося автопроизводителя Saab, начала серийное производство электрической версии седана 9-3

Напомним, что платформа Saab 9-3 является одним из активов, которые перешли в собственность NEVS после она выкупила марку Saab Automobile в 2012 году после банкротства последней. Производство же электрических автомобилей налажено в городе Тяньцзинь на севере Китая. При этом в ближайшее время будет запущено производство и на других площадках в стране. Начальная производственная мощность завода составляет 50 000 электрокаров в год.

Любопытно, что производитель не раскрывает подробности о новой модели. Около двух лет назад сообщалось, что автомобиль будет снабжаться электромотором мощностью 177 л.с. и сможет проехать на одной зарядке около 300 км. С тех пор новых технических вводных о машине не поступало в принципе.  

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