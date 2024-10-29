Китайский гибрид Roewe D7 побил рекорд по запасу хода

Китайский гибридный седан Roewe D7 установил рекорд Гиннеса по запасу хода, достигнув отметки в 2208 км на одном полном баке и заряде аккумулятора

Заезд проходил на протяжении четырех дней по маршруту Ланьчжоу– Урумчи. На всем протяжении пути были не только перепады высот, но также и температур. В итоге, средний расход топлива составил 2,49 л. на 100 км. Примечательно, что производитель заявляет меньшие значения: запас хода в 1400 км. и расход топлива - 4,3 л.

Напомним, что Roewe D7 комплектуется 1,5-литровым мотором мощностью 112 л.с. и одним электродвигателем на 204 л.с. Привод может быть только передний. На родине модель оценивается от 125 800 юаней (примерно 1 715 000 рублей).