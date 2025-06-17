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17 июн 2025

Когда автомобильный рынок вернется к высоким прошлогодним показателям?

Когда автомобильный рынок вернется к высоким прошлогодним показателям?

Аналитики консалтинговой компании «Технологии Доверия» прогнозируют восстановление российского рынка новых легковых автомобилей до уровня 2024 года уже к 2026-му. Оценка основана на сценарном анализе, в котором учитываются денежно-кредитная политика, доходы населения и структура предложения на рынке.

По базовому сценарию, в 2026 году продажи новых автомобилей достигнут 1,57 млн штук – столько же было реализовано в 2024 году. В более благоприятной ситуации возможен рост до 1,64 млн. Пессимистичный сценарий предполагает спад до 1,36 млн автомобилей. На 2025 год аналитики также дают несколько прогнозов: от 1,27 млн автомобилей в негативном варианте до 1,54 млн – при условии стабильности рынка.

Наиболее значимым фактором роста продаж автомобилей остается ключевая ставка ЦБ РФ. Участники рынка считают, что заметное оживление возможно только при снижении ставки до уровня 12–14%. При текущем уровне (17–18%) доступность кредитов ограничена, что сдерживает спрос. Среди других факторов – рост доходов населения, темпы инфляции, курс рубля, а также локализация производства автомобилей. При этом аналитики отмечают, что восстановление не будет стремительным, а структура рынка может существенно измениться.

При написании новости использовалась информация:
kommersant

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