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12 авг 2022

Когда система ABS вернется на автомобили Lada

Когда система ABS вернется на автомобили Lada

Касательно установки данного узла ходило множество слухов. То сперва говорили, что машины с ABS появятся в автосалонах в конце года, то речь шла про первое полугодие 2023… Собственно, официальный комментарий АвтоВАЗа развеял все вопросы

«Следующий шаг у нас — это возвращение такой опции, как антиблокировочная система тормозов. Мы планируем выйти на производство автомобилей, оснащенных АБС, уже в следующем году»- заявил глава российского предприятия, Максим Соколов, в интервью российским СМИ.

Кто будет поставлять блоки антиблокировочной системы тормозов АвтоВАЗу – неизвестно. С большой долей вероятности речь идет о китайских партнерах, чья продукция сейчас активно тестируется российскими инженерами.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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