Автомобильный портал Motorpage
4 авг 2022

Количество ДТП с самокатами в России возросло вдвое

Количество ДТП с самокатами в России возросло вдвое

Ограничения для электросамокатов чиновники планируют внедрить уже давно. К сожалению, статистика показывает, что их желание несет под собой и реальную необходимость

В России по итогам января — июня 2022 года зарегистрировано 370 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. На первый взгляд это количество невелико, но смотреть нужно не на само число аварий, а на динамику. Дело в том, что по сравнению с прошлым годом число происшествий увеличилось на 174 процента!

Как сообщает «Коммерсантъ», большая часть аварий происходит в Москве, причем участниками ДТП становятся маломощные самокаты, чья скорость не превышает 25-30 километров в час.  К слову, самое распространенное ДТП – наезд на пешехода.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Какой автомобильный концерн заработал больше всего денег

04 августа 2022
Fiat Fastback

Fiat представил новый кроссовер Fastback

04 августа 2022

Тик-токеры в США стали угонять машины

04 августа 2022

Московский паркинг будет опекать самку крокодила

04 августа 2022
Nissan Maxima (2019)

Жизненный цикл Nissan Maxima завершен

04 августа 2022
Volkswagen Golf R (2022)

Новое поколение Volkswagen Golf может и не появиться

04 августа 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"
Volkswagen Passat Alltrack - volkswagen passat alltrack (2020) «неутомимый»
Тест драйв
28 июля 2022

Volkswagen Passat Alltrack
"«Неутомимый»"
Citroen C3 Aircross - citroen c3 aircross (2022) поможет побороть хандру
Тест драйв
24 июля 2022

Citroen C3 Aircross
"Поможет побороть хандру"
Opel Combo - opel combo (2020) совместил французский комфорт и немецкий порядок
Тест драйв
20 июля 2022

Opel Combo
"Совместил французский комфорт и немецкий порядок"

Написано новостей:

3 1 1 7 6