Количество ДТП с самокатами в России возросло вдвое

Ограничения для электросамокатов чиновники планируют внедрить уже давно. К сожалению, статистика показывает, что их желание несет под собой и реальную необходимость

В России по итогам января — июня 2022 года зарегистрировано 370 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. На первый взгляд это количество невелико, но смотреть нужно не на само число аварий, а на динамику. Дело в том, что по сравнению с прошлым годом число происшествий увеличилось на 174 процента!

Как сообщает «Коммерсантъ», большая часть аварий происходит в Москве, причем участниками ДТП становятся маломощные самокаты, чья скорость не превышает 25-30 километров в час. К слову, самое распространенное ДТП – наезд на пешехода.