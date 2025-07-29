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29 июл 2025

Количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей выросло на 12%

Количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей выросло на 12%
Автор фото: ru.freepik.com

Госавтоинспекция МВД России опубликовала тревожную статистику: с января по июнь 2025 года в стране произошло более 1,9 тысячи ДТП с участием несовершеннолетних водителей в возрасте до 16 лет. Это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В результате аварий погибли 42 ребенка, более 1,9 тысячи получили ранения

Особую тревогу вызывает рост числа происшествий с участием мототранспорта. Свыше 1,1 тысячи аварий связаны с детьми, управлявшими мотоциклами, мопедами и скутерами. В них погибли 31 несовершеннолетний, почти 1,2 тысячи получили травмы. Примечательно, что число погибших в ДТП с участием скутеров выросло сразу на 60% (до 8 человек). Всего таких случаев зарегистрировано более 400. Наибольшая тяжесть последствий отмечается на загородных трассах, вне населенных пунктов.

Еще одной категорией риска стали дети-велосипедисты. За полгода погибли 11 несовершеннолетних, свыше 740 получили ранения. При этом, как отмечает ГАИ, значительное число аварий произошло по вине самих несовершеннолетних. Это указывает на отсутствие у подростков устойчивых навыков безопасного вождения и слабый контроль со стороны родителей.

Госавтоинспекция призывает родителей исключить любые случаи доступа детей к управлению механическими транспортными средствами и усилить контроль за их досугом.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

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