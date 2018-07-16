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16 июл 2018

Коммунальщиков пустят на выделенки

Коммунальщиков пустят на выделенки
Автор фото: пресс-служба правительства Москвы

Выделенные полосы для общественного транспорта «отъели» у дорог в Москве минимум по одной полосе. Водители негодуют, но даже в ночное время выезд на них грозит крупным штрафом.

Сегодня выезжать на выделенные полосы в столице можно только общественному транспорту (автобусам и троллейбусам), а также автомобилям официального такси. Власти города готовятся расширить этот список.

В настоящий момент на сайте антикоррупционной экспертизы размещен проект внесения изменений в соответствующее постановление. Согласно ему с 21 декабря этого года на выделенные полосы планируется допускать автомобили инвалидов, коммунальных служб и двухэтажные автобусы.

«Установить, что в перечень транспортных средств, <...> которым разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств, подлежат включению транспортные средства, используемые для осуществления перевозок маломобильных пассажиров, <...> транспортные средства, используемые Департаментом жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, <...> транспортные средства с двухэтажным типом кузова», - говорится в документе.

В столичном департаменте транспорта агентству ТАСС заявили о том, что перевозка маломобильных граждан, ветеранов и пенсионеров станет комфортнее, также, что нововведения положительно скажутся на снижении аварийности на дорогах. Впрочем, последнее заявление довольно спорно. Транспортные службы коммунальщиков обычно очень медленно двигаются, значит, автобусам придется их объезжать по обычным полосам, создавая трудности для других водителей.

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При написании новости использовалась информация:
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