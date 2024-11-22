Компании Hyundai и GM объединятся для создания новой линейки пикапов

Корейская компания Hyundai и концерн General Motors рассматривают возможность создания совместной линейки пикапов для латиноамериканского рынка. Напомним, что компании подписали соглашение о сотрудничестве в сентябре 2024 года

Предполагается, что стратегия партнерства будет заключаться в совместном использовании уже существующих платформ и технологий обеих компаний. Вероятно, будет выпущено несколько моделей пикапов, которые будут продаваться под материнскими брендами Hyundai и GM, но будут отличаться габаритами и оснащением, чтобы избежать внутренней конкуренции.

В рамках партнерства также обсуждается совместная разработка силовых агрегатов, оптимизация логистических цепочек и разработка “зеленых” технологий.