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22 ноя 2024

Компании Hyundai и GM объединятся для создания новой линейки пикапов

Компании Hyundai и GM объединятся для создания новой линейки пикапов

Корейская компания Hyundai и концерн General Motors рассматривают возможность создания совместной линейки пикапов для латиноамериканского рынка. Напомним, что компании подписали соглашение о сотрудничестве в сентябре 2024 года

Предполагается, что стратегия партнерства будет заключаться в совместном использовании уже существующих платформ и технологий обеих компаний. Вероятно, будет выпущено несколько моделей пикапов, которые будут продаваться под материнскими брендами Hyundai и GM, но будут отличаться габаритами и оснащением, чтобы избежать внутренней конкуренции. 

В рамках партнерства также обсуждается совместная разработка силовых агрегатов, оптимизация логистических цепочек и разработка “зеленых” технологий.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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