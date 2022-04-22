Компания Bugatti занялась восстановлением лесов

Известно, что автомобильная промышленность наносит серьезный урон окружающей среде. Во всяком случае, так говорят ученые-экологи. В любом случае, автопроизводители считают хорошим тоном как-то компенсировать наносимый урон

Здесь все действуют по-разному. Кто-то, банально, переводит мощности предприятий на возобновляемые источники энергии – солнечные панели. Кто-то, начинает заниматься производством меда, и мастерят пасеку возле центрального офиса, так, к примеру, сделали в Bentley. Есть компании, которые растят деревья – таков путь марки Bugatti.

Да, компания восстанавливает лесной массив недалеко от штаб-квартиры марки в французском Эльзасе, чтобы компенсировать вредные выбросы углекислого газа от поездок на гиперкарах. К примеру, в прошлом году сотрудниками Bugatti было посажено девять тысяч деревьев. Надо сказать, что в этом деянии есть и сакральный смысл- леса любил сажать и сам основатель марки Bugatti – сеньор Этторе.