Компания IM Motors произвела революцию в параллельной парковке

Китайская компания IM Motors показала плоды своей разработки системы параллельной парковки. На опубликованном видео можно увидеть, как автомобиль без труда движется боком и останавливается

Такая система, судя по ролику, тестируется на моделе электрического лифтбека IM L6, который дебютировал на китайском рынке этим летом. В компании называют эту технологию “цифровое шасси”, и работает она в паре с искусственным интеллектом, который и помогает автомобилю задать направление бокового движения, точечно управлять поворотом каждого колеса.

Отмечается, что “цифровое шасси” позволит не только облегчить парковку, но и значительно сократить радиус поворота в узком пространстве. Вопрос в том, когда такие автомобили с крабовой “походкой” появятся на рынке.