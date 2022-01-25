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25 янв 2022

Компания Mini займется электроконверсией своих старых моделей

Компания Mini займется электроконверсией своих старых моделей

Подобная практика существует у многих компаний -  Jaguar, Aston Martin и.т.д. Все они  в разное время представили проекты конверсий своих классических моделей в электрокары. Теперь в этот стан входит и компания Mini

Представители марки заявили о старте специального проекта MINI Recharged, в рамках которого владельцы классических моделей смогут переделать их в электромобили. Штатный двигатель внутреннего сгорания заменяется на компактный электрический мотор мощностью в 120 лошадиных сил. Касательно батарей точной информации нет, но заявленный запас хода составляет 160 километров.

Отметим, что все изменения обратимы и клиент имеет возможность вернуть обычный двигатель на место. По замыслу разработчиков проекта MINI Recharged, он должен привлечь владельцев пожилых Mini не только новыми ощущениями от вождения, но и возможностью бесплатно въезжать на своих машинах в «зелёные зоны» мегаполисов, куда обычным машинам доступ закрыт.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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