Компания Mini займется электроконверсией своих старых моделей

Подобная практика существует у многих компаний - Jaguar, Aston Martin и.т.д. Все они в разное время представили проекты конверсий своих классических моделей в электрокары. Теперь в этот стан входит и компания Mini

Представители марки заявили о старте специального проекта MINI Recharged, в рамках которого владельцы классических моделей смогут переделать их в электромобили. Штатный двигатель внутреннего сгорания заменяется на компактный электрический мотор мощностью в 120 лошадиных сил. Касательно батарей точной информации нет, но заявленный запас хода составляет 160 километров.

Отметим, что все изменения обратимы и клиент имеет возможность вернуть обычный двигатель на место. По замыслу разработчиков проекта MINI Recharged, он должен привлечь владельцев пожилых Mini не только новыми ощущениями от вождения, но и возможностью бесплатно въезжать на своих машинах в «зелёные зоны» мегаполисов, куда обычным машинам доступ закрыт.