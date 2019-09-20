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20 сен 2019

Концерн Volkswagen отзывает автомобили трех марок

Концерн Volkswagen отзывает автомобили трех марок
Автор фото: фирма-производитель

Концерн Volkswagen отзывает в России автомобили трех марок: на ремонт отправят кроссоверы Audi Q3, а также хэтчбеки Volkswagen Golf и Seat Leon

Все автомобили, которые попали под отзыв, оснащены моторами объемом 1,2 литра. Также под сервисную кампанию попали «Гольфы» с 1,6-литровыми двигателями. Всего на ремонт отправят 288 машин — у них обнаружили риск утечки масла. Причиной утечки является вероятность того, что винты крепления корпуса регулятора фаз газораспределения могут ослабнуть.

Владельцев неисправных автомобилей пригласят в сервис. Также можно самостоятельно проверить по списку VIN-номеров, попадает ли автомобиль под отзыв, и записаться в ближайший центр на ремонт. Всем машинам заменят регуляторы фаз газораспределения.

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