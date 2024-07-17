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17 июл 2024

Корейцы возродили кроссовер SsagYong Actyon

Корейцы возродили кроссовер SsagYong Actyon
Автор фото: фирма-производитель

Бывшая корейская марка SsagYong, а ныне KGM, показала обновленный кроссовер Actyon, производство которого завершилось в 2011 году, но в ряде стран он продолжал продаваться до 2015 года

Actyon внешне вдохновлен другим кроссовером KGM под названием Torres. У них похожие пропорции кузова, но немного отличаются фары, решетка радиатора и бампера. Точные габариты модели: 4700/1890/1720 мм., при колесной базе в 2680 мм. Салон покажут в следующем месяце, ближе к презентации.

О силовой установке пока только известно, что она будет гибридной. Вероятно, речь идет о турбомоторе объемом 1,5 л. и стартер генераторе. Такая система на Torres имеет мощность в 170 л.с. и 280 Нм крутящего момента. В этом случае автомобиль комплектуется 6-ступенчатым “автоматом” Aisin. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Drive

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