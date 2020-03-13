Коронавирус имеет власть над парковками

Мэра Москвы Сергея Собянина попросили на время отменить плату за парковку в столице в целях профилактики распространения коронавируса

С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Об этом парламентарий написал своем Facebook. Толстой заявил, что в случае отмены платной парковки москвичи станут реже пользоваться общественным транспортом. Если этого сделать нельзя парламентарий предложил хотя бы снизить стоимость стоянки в городе.

«Направил письмо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой рассмотреть возможность временно сделать городские парковки бесплатными, либо значительно снизить их стоимость. Да, всех москвичей это не избавит от необходимости спускаться в метро, однако значительная часть автовладельцев пересядет на личные автомобили», — написал парламентарий в своем посте.