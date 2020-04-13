Коронавирус мешает смене резины

Власти Москвы порекомендовали водителям отложить замену зимней резины, несмотря на теплую погоду. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) настоятельно просят автомобилистов не создавать очередей в шиномонтаж и не нарушать режим самоизоляции

«В Москве значительно потеплело, и люди массово выстроились в очередь в шиномонтаж, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю. Напоминаем, что в Москве действует режим самоизоляции, поэтому мы настоятельно просим оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции. Переобуть автомобиль можно позже, после снятия режима самоизоляции», — рассказали в ведомстве.

Как ранее рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, автомобилистам в Москве пока рано менять шины. По словам синоптика, об этом стоит задумываться лишь во второй половине апреля, так как обычно к этому времени снега уже практически не бывает, как и продолжительных периодов с отрицательными значениями температуры.