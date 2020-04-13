Автомобильный портал Motorpage
13 апр 2020

Коронавирус мешает смене резины

Коронавирус мешает смене резины

Власти Москвы порекомендовали водителям отложить замену зимней резины, несмотря на теплую погоду. В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) настоятельно просят автомобилистов не создавать очередей в шиномонтаж и не нарушать режим самоизоляции

«В Москве значительно потеплело, и люди массово выстроились в очередь в шиномонтаж, чтобы сменить зимнюю резину на летнюю. Напоминаем, что в Москве действует режим самоизоляции, поэтому мы настоятельно просим оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции. Переобуть автомобиль можно позже, после снятия режима самоизоляции», — рассказали в ведомстве.

Как ранее рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, автомобилистам в Москве пока рано менять шины. По словам синоптика, об этом стоит задумываться лишь во второй половине апреля, так как обычно к этому времени снега уже практически не бывает, как и продолжительных периодов с отрицательными значениями температуры.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Fiat Chrysler и PSA сольются несмотря ни на что

13 апреля 2020
Chevrolet Traverse 2021

Премьера нового Chevrolet Traverse переносится

13 апреля 2020

Автомобильная отрасль официально признана пострадавшей

13 апреля 2020

Nissan собирается сократить годовое производство на 1 млн машин

13 апреля 2020

Новый компактный кроссовер Toyota: подробности

10 апреля 2020

Нарушивших карантин водителей отследят по 2,5 тысячи камер

10 апреля 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Citroen C5 Aircross - citroen c5 aircross hybrid 2020 красота пишем, технологии в уме Тест драйв
13 апреля 2020

Citroen C5 Aircross
"Красота пишем, технологии в уме, все это – Citroen C5 Aircross"
Hyundai Creta - hyundai creta 2016 спешите жить, не торопясь
Тест драйв
10 апреля 2020

Hyundai Creta
"Спешите жить, не торопясь"
KIA Seltos - kia seltos 2020 в роли ганнибала лектера
Тест драйв
08 апреля 2020

KIA Seltos
"KIA Seltos в роли Ганнибала Лектера"
Nissan X-Trail, Toyota RAV4 - сравнительный тест: nissan x-trail 2018 и toyota rav4 2019. как nissan x-trail учил toyota rav4 входить в повороты
Сравнительный тест
17 марта 2020

Nissan X-Trail, Toyota RAV4
"Как Nissan X-Trail учил Toyota RAV4 входить в повороты"

Написано новостей:

2 5 6 1 9