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5 фев 2020

Коронавирус поставил под угрозу автомобильную промышленность

Коронавирус поставил под угрозу автомобильную промышленность

Компания Hyundai временно приостановит работу заводов в Южной Корее по причине срыва поставок запчастей. В частности, речь идет о нехватке материалов для жгутов электропроводки — их производит китайское предприятие, где у сотрудников было обнаружено опасное заболевание

По данным Autocar, в начале недели компания уже приостановила производство кроссоверов Palisade и сейчас ищет возможные пути решения проблемы, в том числе рассматривает варианты заключения договоров с другими фирмами. По некоторым данным, конвейеры будут простаивать как минимум до 11 февраля.

Интересно, что южнокорейский концерн стал первым, кто приостановил деятельность из-за коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая. Другие компании — Tesla, Ford и Peugeot — пока ограничились замораживанием  бизнес-процессов внутри страны. 

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