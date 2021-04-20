«Красное знамя» представила свой новый флагман

Компания Hongqi (Красное знамя), которая известна своими роскошными автомобилями для партийной номенклатуры Китая, показала свой новый флагманский седан. Правда, машина существует только в виде прототипа

Глядя на автомобиль, невольно возникают ассоциации с гигантизмом и величием. Думаю, что других вариантов здесь и быть не может – взгляните на эту гигантскую решетку радиатора, огромную оптику и море хрома. Впрочем, нельзя сказать, что автомобиль выглядит несуразно – пропорции соблюдены, да и силуэт, в целом, нарисован плавными штрихами. В салоне роскошь – хрусталь, кожа, дерево и перламутр.

Причем в некоторых деталях китайцы дошли до смешного – например, над задними креслами установлена настоящая люстра! К сожалению, поразить динамическими характеристиками автомобиль не может – они попросту не озвучиваются.