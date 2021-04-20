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20 апр 2021

«Красное знамя» представила свой новый флагман

«Красное знамя» представила свой новый флагман

Компания Hongqi (Красное знамя), которая известна своими роскошными автомобилями для  партийной номенклатуры Китая, показала свой новый флагманский седан. Правда, машина существует только в виде прототипа

Глядя на автомобиль, невольно возникают ассоциации с гигантизмом и величием. Думаю, что других вариантов здесь и быть не может – взгляните на эту гигантскую решетку радиатора,  огромную оптику и море хрома. Впрочем,  нельзя сказать, что автомобиль выглядит несуразно – пропорции соблюдены, да и силуэт, в целом, нарисован плавными штрихами. В салоне роскошь – хрусталь, кожа, дерево и перламутр.

Причем в некоторых деталях китайцы дошли до смешного – например, над задними креслами установлена настоящая люстра! К сожалению, поразить динамическими характеристиками автомобиль не может – они попросту не озвучиваются.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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