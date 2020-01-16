Автомобильный портал Motorpage
16 янв 2020

Кресла в автомобилях Jaguar Land Rover смогут ходить

Кресла в автомобилях Jaguar Land Rover смогут ходить

Концерн Jaguar Land Rover (JLR) работает над сиденьями нового поколения. Их оснастят крошечными электрическими актуаторами, которые имитируют ритм ходьбы. Все ради здоровья клиентов

Технология, предложенная JLR, представляет собой вмонтированные в подушку кресел электрические актуаторы, поочередно меняющие форму левой и правой части. Таким образом стимулируются мышцы бедер, что для мозга создает иллюзию неспешной прогулки.

Между тем, по данным статистики, более четверти населения земного шара ведет сидячий образ жизни. Это приводит к ослаблению мышц ног, болям в спине, а также увеличивает шансы получить серьезные травмы при падении или напряжении. Одним из решений этой проблемы и станет создание сидений, симулирующих ходьбу, которые смогут снизить вред здоровью в длительных поездках.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Концепт Luca

В Нидерландах построят автомобиль из пластиковых бутылок

16 января 2020
Toyota Mirai 2021

Знаменитый водородный автомобиль сменил поколение

16 января 2020

Morgan попрощался со своим легендарным спорткаром

16 января 2020

Jaguar приступил к тестам нового XJ

16 января 2020
Toyota Land Cruiser 300

Названа дата премьеры нового Toyota Land Cruiser

16 января 2020

Россияне стали больше покупать дорогие автомобили. В кредит

16 января 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019 Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"
Chery Tiggo 4 - каким стал chery tiggo 4 2020 с «роботом»
Тест драйв
09 января 2020

Chery Tiggo 4
"Каким стал Chery Tiggo 4 с «роботом»"
Mercedes-Benz X-Class - и черный-черный mercedes-benz x-class x 350 d 4matic at7 2018
Тест драйв
04 января 2020

Mercedes-Benz X-Class
"И черный-черный Mercedes-Benz X-Class…"
Volvo S60 - volvo s60 и volvo v60 cross country 2019 признаки породы
Тест драйв
31 декабря 2019

Volvo S60
"Признаки породы"

Написано новостей:

2 5 0 2 9