Кресла в автомобилях Jaguar Land Rover смогут ходить

Концерн Jaguar Land Rover (JLR) работает над сиденьями нового поколения. Их оснастят крошечными электрическими актуаторами, которые имитируют ритм ходьбы. Все ради здоровья клиентов

Технология, предложенная JLR, представляет собой вмонтированные в подушку кресел электрические актуаторы, поочередно меняющие форму левой и правой части. Таким образом стимулируются мышцы бедер, что для мозга создает иллюзию неспешной прогулки.

Между тем, по данным статистики, более четверти населения земного шара ведет сидячий образ жизни. Это приводит к ослаблению мышц ног, болям в спине, а также увеличивает шансы получить серьезные травмы при падении или напряжении. Одним из решений этой проблемы и станет создание сидений, симулирующих ходьбу, которые смогут снизить вред здоровью в длительных поездках.