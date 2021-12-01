Кризис с микрочипами продолжится и в 2022 году

В последнее время автомобильный мир воспрял духом - мировые аналитики сообщили, что с приходом нового года дефицит микросхем постепенно сойдет на нет. Это означает, что объемы производства восстановятся и рынок вернется к своему обычному состоянию

Интересно, но отечественный Минпромторг не разделяет всеобщей радости.«Наш прогноз, что, наверное, в следующем году целиком эти проблемы решены в мире не будут, но вместе с тем те мощности производственные новые, которые вводятся, те новые решения, которые сейчас испытывают производители... кажется, что в течение следующего года ситуация должна стабилизироваться», — цитируют "РИА Новости" замглаву ведомства Василия Шпака.

То есть сценарий развития событий может быть таким- в 2022 году ситуация с микросхемами лишь стабилизируется - ухудшения не будет, но и до полного восстановления еще далеко. Любопытно, что в середине ноября глава Volkswagen, Герберт Дисс заявил, что ситуация с дефицитом начнет улучшаться уже в ближайшее месяцы. Более того, топ-менеджер сделал заявление, что дефицит не застал автомобильную промышленность в расплох- негативные прогнозы озвучивались и до начала пандемии.