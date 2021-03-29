Кроссовер, питающийся солнечной энергией - это возможно!

Американский стартап Humble Motors готовится представить кроссовер, который будет работать на солнечных батареях.

В целом, вся эта история не кажется достоверной – автомобиль существует лишь на виртуальных рендерах, да и использование солнечной энергии здесь не полноценное - сами производители заявляют, что основным источником питания выступает обычная батарея, которую необходимо подзаряжать от сети. Солнечные панели, которые располагаются на крыше, лишь подзаряжают основной аккумулятор во время движения. Мощность автомобиля составит более тысячи лошадиных сил. Другие характеристики не озвучиваются.

Даже без прототипов компания умудрилась открыть предзаказ на свою новинку. Взнос выглядит сравнительно небольшим – всего триста долларов, учитывая, что стоимость самой машины будет переваливать за сотню тысяч. Серийное производство автомобиля собираются наладить к 2024 году.