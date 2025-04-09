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9 апр 2025

Кроссоверы Omoda C5 и Jetour T2 “пропишутся” в Калининграде, но один из них получит новое название

Кроссоверы Omoda C5 и Jetour T2 “пропишутся” в Калининграде, но один из них получит новое название
Автор фото: фирма-производитель

Китайские кроссоверы Omoda C5 и Jetour T2 получили ОТТС, что позволяет начать их серийное производство и продажи на рынке России и стран ЕАЭС. Выпуск автомобилей организуют на мощностях калининградского завода «Автотор»

Примечательно, что в сертификате на Omoda C5 дополнительно упоминается бренд Onives – торговая марка, зарегистрированная в России летом 2024 года. Это может означать, что российская версия кроссовера будет выпускаться под новым брендом. Напомним, что Omoda C5 построен на платформе T1X и, может быть, как переднеприводным, так и полноприводным. В первом случае кроссовер оснащается 147-сильным 1,5-литровым мотором и вариатором, а во-втором - 1,6-литровым на 150 л.с. и роботизированной коробкой передач.

Информации о том, что Jetour T2 получит другое название нет. Данная модель официально продается в России чуть больше года, а на родине с конца 2023 года, только там она известна, как Jetour Traveller. Это 5-местный кроссовер с внедорожным потенциалом длиной 4785 мм и колесной базой 2800 мм. Российским покупателям предложен 2,0-литровый 245-сильный турбомотор в паре с 7-ступенчатым “роботом” или 8-ступенчатым “автоматом”. Привод исключительно полный.

При написании новости использовалась информация:
китайские автомобили

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