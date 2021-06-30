Культовую Audi Sport Quattro возродят!

Молодая немецкая компания E-Legend объявила о планах по выпуску электрического купе под названием EL1. Но почему новинка так похожа на старую Audi?

На самом деле все просто. Дело в том, что Основатель E-Legend Маркус Хольцингер успел поработать дизайнером в Volkswagen, а его отец участвовал в проектировании внешности той самой Audi Sport Quattro. Конечно же, прямого копирования здесь нет – тут и новая оптика, и цифровые интерьеры, и.т.д. Правда, общий угловатый силуэт прекрасно прослеживается.

Поговорим о технической составляющей. Здесь у нас установлено сразу два электромотора – по одному на каждой оси. Общая мощность силовой установки не указывается. Также не указывается и емкость батарей, но известно, что на одном заряде автомобиль сможет проехать до четырехсот километров.