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30 июн 2021

Культовую Audi Sport Quattro возродят!

Культовую Audi Sport Quattro возродят!

Молодая немецкая компания E-Legend объявила о планах по выпуску электрического купе под названием EL1. Но почему новинка так похожа на старую Audi?

На самом деле все просто. Дело в том, что Основатель E-Legend Маркус Хольцингер успел поработать дизайнером в Volkswagen, а его отец участвовал в проектировании внешности той самой Audi Sport Quattro. Конечно же, прямого копирования здесь нет – тут и новая оптика, и цифровые интерьеры, и.т.д. Правда, общий угловатый силуэт прекрасно прослеживается.

Поговорим о технической составляющей. Здесь у нас установлено сразу два электромотора – по одному на каждой оси. Общая мощность силовой установки не указывается. Также не указывается и емкость батарей, но известно, что на одном заряде автомобиль сможет проехать до четырехсот километров.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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