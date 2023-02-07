Lada Granta Cross лишилась базовой модификации

Из официального конфигуратора универсала Granta Cross на сайте Lada исчезла самая доступная комплектация Classic. Теперь базовой версией универсала является более дорогое исполнение Classic Advance.

Надо сказать, что в "Адвансе" машина оснащается и двумя подушками безопасности, и аудиосистемой с возможностью подключения смартфона через Bluetooth. Также есть подогревы кресел и система ЭРА-Глонасс. К сожалению, системы ABS пока нет, хотя автопроизводитель и заявлял, что в 2023 году сможет найти поставщика и начнет устанавливать этот узел на свои машины.

Что касается агрегатов, то Lada Granta Cross оснащается безальтернативным 1,6-литровым мотором на 90 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой.