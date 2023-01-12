Автомобильный портал Motorpage
12 янв 2023

Lada Granta получила «метановую» версию

Lada Granta получила «метановую» версию

АвтоВАЗ совместно с фирмой АТС-Авто разработал и запустил в продажу битопливную версию седана Гранта

Собственно, под капотом такого автомобиля трудится стандартный восьмиклапаннаый мотор объемом 1.6 литра и мощностью в 90 лошадиных сил. Разумеется, его слегка доработали для беспроблемного функционирования при заправке газом. К слову, резервуар расположили в багажнике прямо за спинками задних кресел. Это решение несколько уменьшило объем багажника с 540 до 330 литров.

Емкость баллона составляет 80 литров, что касается запаса хода, то производитель заявляет 1000 километров при условии полной заправки бензином и метаном. Стоимость битопливной модификации Granta отличается от обычной модели на 45 тысяч рублей.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...

Глава АвтоВАЗ хочет повысить утильсбор на иномарки

12 января 2023

В России совсем скоро появятся новые автомобильные бренды

12 января 2023
Mada 9

В Афганистане создали свой собственный суперкар

12 января 2023

Skywell ET5 провалил краш-тесты

12 января 2023
Suzuki Jimny

Представлен пятидверный Suzuki Jimny

12 января 2023
UAZ Patriot 2016 вид спереди

УАЗ «Патриот» обзаведется дизельной модификацией в следующем году

12 января 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Leaf - nissan leaf (2018) вид спереди Тест драйв
07 января 2023

Nissan Leaf
"Космолет из дальней галактики"
Hyundai H-1 - передаем за проезд
Вторичный рынок
04 января 2023

Hyundai H-1
"Передаем за проезд"
Toyota RAV4 - toyota rav4 (2019) «жить в согласии с собой»
Тест драйв
31 декабря 2022

Toyota RAV4
"«Жить в согласии с собой»"
GAZ Соболь NN - газ соболь nn (2022) долой стереотипы!
Тест драйв
29 декабря 2022

GAZ Соболь NN
"Долой стереотипы!"

Написано новостей:

3 2 2 0 8