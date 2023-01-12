Lada Granta получила «метановую» версию

АвтоВАЗ совместно с фирмой АТС-Авто разработал и запустил в продажу битопливную версию седана Гранта

Собственно, под капотом такого автомобиля трудится стандартный восьмиклапаннаый мотор объемом 1.6 литра и мощностью в 90 лошадиных сил. Разумеется, его слегка доработали для беспроблемного функционирования при заправке газом. К слову, резервуар расположили в багажнике прямо за спинками задних кресел. Это решение несколько уменьшило объем багажника с 540 до 330 литров.

Емкость баллона составляет 80 литров, что касается запаса хода, то производитель заявляет 1000 километров при условии полной заправки бензином и метаном. Стоимость битопливной модификации Granta отличается от обычной модели на 45 тысяч рублей.