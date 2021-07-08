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8 июл 2021

Lada не откажется от бюджетных моделей

Lada не откажется от бюджетных моделей

В недавнем интервью президент АвтоВАЗ, Николя Мор, заявил о том, что бренд Lada планируется вывести в новый ценовой сегмент, что всех заставило напрячься

А как иначе, если ты слышишь информацию о том, что с 2023 года Lada запускает производство моделей стоимостью более одного миллиона рублей. Как же так, ведь автомобили АвтоВАЗ всегда славились тем, что были сравнительно бюджетными. Конечно же, вы сейчас скажете, что в текущих условиях миллион рублей это нормально для бюджетной машины, но все же – как то не связывается воедино Lada и стоимость выше миллиона.

Впрочем, будто предвкушая бурление недолвольства, господин Мор заявил, что АвтоВАЗ не откажется от выпуска доступных автомобилей Lada после запуска новой линейки. «Мы по-прежнему будем предлагать автомобили стоимостью менее 1 млн рублей. Сейчас эти автомобили стоят 600-800 тысяч рублей, и мы оставим эти автомобили в линейке», – цитирует ТАСС топ-менеджера.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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