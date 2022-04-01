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1 апр 2022

Lada отзывает модели Niva Travel

Lada отзывает модели Niva Travel

Более пятисот российских внедорожников попали под отзывную компанию из-за угрозы возгорания

Как сообщает Росстандарт, причиной отзыва послужили ошибки при сборке - на конвейере АвтоВАЗа нарушили технологию при установке плюсового провода стартера, это и приводит к возгораниям. Надо сказать, что в феврале текущего года был объявлен отзыв двух с половиной тысяч машин ровно с такой же проблемой. Сообщалось даже о трех зафиксированных случаях возгорания.

На всех отзываемых автомобилях проверят положение проводки и при необходимости заново осуществят ее монтаж. Все работы проведут бесплатно для владельцев. О необходимости посещения сервиса автомобилистов оповестят дилеры. Сверить машину со списком отзываемых можно и самостоятельно на сайте Росстандарта.

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Drom

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