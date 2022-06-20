Lada вернется к производству автомобилей с «роботом»

Инсайдеры говорят, что в обозримом будущем отечественный автомобильный концерн начнет выпуск машин с 16-клапанным двигателем и роботизированной коробкой передач. На данный момент завод ищет аналоги зарубежным комплектующим, некоторая доля которых присутствует в вышеуказанных агрегатах

В целом, возврат к роботизированной трансмиссии выглядит оправданным решением, так как робот АМТ в текущих условиях является самой доступной автоматикой. Судите сами – купить вариаторы и гидротрансформаторные автоматы производства заграничной компании Jatco будет сложно из-за проблем с поставками на фоне санкций.

Робот АМТ же построен на базе отечественной механической «пятиступки», а из зарубежного здесь лишь немецкие актуаторы и контроллеры. С большой долей уверенности можно заявить, что найти аналогичные детали отечественного производства будет не так уж и сложно.