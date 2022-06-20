Автомобильный портал Motorpage
20 июн 2022

Lada вернется к производству автомобилей с «роботом»

Lada вернется к производству автомобилей с «роботом»

Инсайдеры говорят, что в обозримом будущем отечественный автомобильный концерн начнет выпуск машин с 16-клапанным двигателем и роботизированной коробкой передач. На данный момент завод ищет аналоги зарубежным комплектующим, некоторая доля которых присутствует в вышеуказанных агрегатах

В целом, возврат к роботизированной трансмиссии выглядит оправданным решением, так как робот АМТ в текущих условиях является самой доступной автоматикой. Судите сами – купить вариаторы и гидротрансформаторные автоматы производства заграничной компании Jatco будет сложно из-за проблем с поставками на фоне санкций.

Робот АМТ же построен на базе отечественной механической «пятиступки», а из зарубежного здесь лишь немецкие актуаторы и контроллеры. С большой долей уверенности можно заявить, что найти аналогичные детали отечественного производства будет не так уж и сложно.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

ФССП автоматизирует свою работу в отношении должников-автомобилистов

20 июня 2022
Daihatsu Copen 20th Anniversary Special Edition

Daihatsu Copen получил юбилейную версию

20 июня 2022
Hyundai Veloster (2019)

Hyundai снимает с производства модель Veloster

20 июня 2022

Минпромторг анонсировал появление новых "Волг"

20 июня 2022
Suzuki Jimny

Представлен рестайлинговый Suzuki Jimny

20 июня 2022
Aurus Senat 2019 вид сбоку

Выпуску автомобилей Aurus ничего не угрожает

17 июня 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport - здесь вам не паркетник: mitsubishi pajero sport против isuzu mu-x Сравнительный тест
18 июня 2022

Isuzu MU-X, Mitsubishi Pajero Sport
"Здесь вам не паркетник"
Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 (2021) практически догнал флагмана марки
Тест драйв
14 июня 2022

Chery Tiggo 8
"Tiggo 8 практически догнал флагмана марки"
Volkswagen Polo Sedan - volkswagen polo (2020) «лифтбек — это тот же седан, только лучше»
Тест драйв
10 июня 2022

Volkswagen Polo Sedan
"«Лифтбек — это тот же седан, только лучше»"
KIA Carnival - kia carnival (2021) устройство двойного назначения
Тест драйв
06 июня 2022

KIA Carnival
"Устройство двойного назначения"

Написано новостей:

3 0 8 4 7