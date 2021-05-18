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18 май 2021

Lamborghini представили свою стратегию развития

Lamborghini представили свою стратегию развития

Глава Lamborghini Стефан Винкельман заявил о полной электрификации модельного ряда марки. Производственный план подразумевает выпуск, как минимум, четырех электрифицированных моделей до 2030 года.

К какому форм-фактору будут относиться модели, топ-менеджер не уточнил, но один из них будет спорткаром, причем не гибридом, а полноценным электромоиблем. Кроме того, ее разрабатывают с нуля.  Что касается гибридов, то Винкельман заявил лишь о преимуществах подобного технического решения в плане динамики автомобиля  и снижения объема вредных выбросов.

На собственное развитие и модернизацию фирма потратит почти два миллиарда евро. При этом полностью отказываться от ДВС компания пока не готова, хотя и намекнула на планы адаптировать бензиновые двигатели к экологическому стандарту Euro 7.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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