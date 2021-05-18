Lamborghini представили свою стратегию развития

Глава Lamborghini Стефан Винкельман заявил о полной электрификации модельного ряда марки. Производственный план подразумевает выпуск, как минимум, четырех электрифицированных моделей до 2030 года.

К какому форм-фактору будут относиться модели, топ-менеджер не уточнил, но один из них будет спорткаром, причем не гибридом, а полноценным электромоиблем. Кроме того, ее разрабатывают с нуля. Что касается гибридов, то Винкельман заявил лишь о преимуществах подобного технического решения в плане динамики автомобиля и снижения объема вредных выбросов.

На собственное развитие и модернизацию фирма потратит почти два миллиарда евро. При этом полностью отказываться от ДВС компания пока не готова, хотя и намекнула на планы адаптировать бензиновые двигатели к экологическому стандарту Euro 7.