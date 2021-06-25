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25 июн 2021

Lexus готовится к выпуску компактных спорткаров

Lexus готовится к выпуску компактных спорткаров
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lexus может использовать платформу купе Toyota GR 86, чтобы выйти на рынок компактных спорткаров

Японское издание Spyder7 собщает, что спорткар будет гибридом. Причем силовая установка будет состоять из мотора, который устанавливался на Toyota GT86 и электрического довеска. То есть под капотом Lexus расположится 2.4-литровый атмосферный движок на 235 лошадиных сил. Правда, есть одно «но» - до сих пор не ясно, каким именно будет тот самый довесок. Иначе говоря, неизвестно будет ли машина «мягким» или подзаряжаемым гибридом.

Еще один важный нюанс – спорткар будет куда больше в размерах, чем его донор от Toyota. Если купе Toyota имеет в длину 4265 миллиметров, то Lexus UC, а именно такое наименование получит новинка, увеличат до четырех с половиной метров. Дизайн же будет компиляцией моделей LC и LS

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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